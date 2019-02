US-Anleihen starten etwas fester

US-Staatsanleihen sind am Dienstag nach einem verlängerten Wochenende mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Am Montag waren die US-Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Auftakt am amerikanischen Rentenmarkt. Bisher wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.