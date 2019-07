US-Anleihen starten etwas fester

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Im frühen Handel ging es mit den Kursen leicht nach oben. Neue Daten zur Preisentwicklung in den USA hatten zum Auftakt keine grössere Überraschung geliefert. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed bevorzugten Inflationsmass PCE im Jahresvergleich um 1,4 Prozent, während am Markt ein etwas stärkerer Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet worden war.