US-Anleihen starten etwas schwächer

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt an der New Yorker Aktienbörse habe im frühen Handel belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Sie sprachen von einem eher impulsarmen Handel am US-Rentenmarkt.