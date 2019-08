US-Anleihen starten etwas schwächer

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Neue Daten zur Preisentwicklung in den USA sorgten zum Auftakt nicht für nennenswerte Impulse am amerikanischen Anleihemarkt. Im Juli lag die Teuerung, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed bevorzugten Inflationsmass PCE, wie erwartet bei 1,4 Prozent.