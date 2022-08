US-Anleihen starten etwas schwächer

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach einem zum Teil starken Anstieg der Rendite in den vergangenen Handelstagen. Wegen der hohen Inflation wird am Markt auf einen weiter kräftig steigenden Leitzins in den USA spekuliert, was die Renditen der US-Anleihen stützt.

Der Handelsauftakt verlief am US-Rentenmarkt vergleichsweise impulsarm. Erst im weiteren Handelsverlauf steht die Veröffentlichung der ersten Konjunkturdaten für diese Woche auf dem Programm. Erwartet werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager und Kennzahlen vom US-Immobilienmarkt./jkr/jcf/mis

(AWP)