US-Anleihen starten fester

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die Aussicht auf leichte Verluste am New Yorker Aktienmarkt habe gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Sie sprachen ausserdem von einem eher impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.