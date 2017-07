US-Anleihen starten fester - Yellen-Aussagen stützen

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas fester in den Handel gestartet. Nach Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen, die zum Handelsauftakt veröffentlicht worden waren, legten die Festverzinslichen zu. Yellen hatte weitere schrittweise Leitzinsanhebungen in den kommenden Jahren als angemessen bezeichnet.