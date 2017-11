US-Anleihen starten kaum verändert

US-Staatsanleihen sind am Dienstag ohne nennenswerte Kursbewegungen in den Handel gestartet. Anleger warten auf eine Anhörung des US-Notenbankers Jerome Powell, der als neuer Fed-Chef nominiert wurde, vor dem US-Senat. Allerdings hatte die Zentralbank die Rede von Powell bereits in der Nacht zum Dienstag vorab veröffentlicht. Die Aussagen deuten darauf hin, dass unter der neuen Führung keine grösseren Änderungen der Geldpolitik in den USA zu erwarten sind.