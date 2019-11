US-Anleihen starten kaum verändert

US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am US-Anleihemarkt beginnt die Handelswoche erst am Dienstag, nachdem der Rentenmarkt in New York am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen war.