US-Anleihen starten kaum verändert

US-Staatsanleihen haben am Dienstag leichte Kursgewinne verzeichnet. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Umfrageergebnisse für die Wahl in Grossbritannien, wonach der Vorsprung der Konservativen vor der Labour-Partei geschrumpft ist. Dies sorgte für etwas Verunsicherung an den Märkten und stützte die Festverzinslichen.