US-Anleihen starten mit deutlichen Verlusten

Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgten für Zinsauftrieb an den Kapitalmärkten. Powell hatte am Dienstagabend gesagt, dass es angesichts der soliden Wirtschaft und der erhöhten Inflation möglicherweise angemessen sei, die Rückführung der Wertpapierkäufe einige Monate früher abzuschliessen. Darüber hinaus gab der Notenbanker Hinweise darauf, dass die Fed den starken Inflationsanstieg nicht mehr als "übergangsweise" bezeichnen könnte. Der Terminus steht symbolisch für die abwartende Haltung der Zentralbank mit Blick auf die seit längerem ungewöhnlich hohe Teuerung.

Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP zeigten unterdessen einen abermals deutlichen Jobaufbau in der US-Privatwirtschaft. Die Zahlen gelten als Richtschnur für die am Freitag anstehenden Monatsdaten der Regierung. Im Handelsverlauf steht mit dem ISM-Index der wohl bekannteste Frühindikator für die US-Wirtschaft auf dem Programm. Am Abend veröffentlicht dann die Fed ihren Konjunkturbericht (Beige Book)./bgf/jkr/jha/

(AWP)