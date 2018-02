US-Anleihen starten mit Gewinnen

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Im Gegenzug gingen die Renditen weiter zurück. In den vergangenen Wochen waren die Kapitalmarktzinsen hingegen deutlich gestiegen, was mit zu den Börsenturbulenzen Anfang Februar beigetragen hatte. Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder beruhigt.