US-Anleihen starten mit Gewinnen

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Markt wurden schwache US-Konjunkturdaten als Grund genannt. Die Auftragseingänge für langlebige Güter sind im Februar deutlich gefallen. Die zivilen Kapitalgüter (ohne Flugzeuge und Militär) gingen das dritte Mal in vier Monaten zurück. Sie gelten als Richtschnur für die Investitionstätigkeit der Unternehmen.