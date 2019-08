US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. In den sehr langen Laufzeiten fielen die Zuwächse besonders deutlich aus. Marktbewegende Nachrichten gab es jedoch vorerst nicht. Im Handelsverlauf werden aber einige Konjunkturdaten erwartet, die für Bewegung sorgen könnten. Veröffentlicht werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung.