US-Anleihen starten mit Gewinnen

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Wie auch in vielen anderen Ländern profitierten die festverzinslichen Wertpapiere von der trüben Börsenstimmung. An der Börse sorgten vor allem schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone für Belastung. Der Einkaufsmanagerindex, eine Unternehmensumfrage, war auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen. Als sicher geltende Anlagen waren daher gefragt.