US-Anleihen starten mit Gewinnen

Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte kaum auf dem Plan. Dafür rückt am Abend die Geldpolitik in den Vordergrund. Die US-Notenbank Fed gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Anleger und Analysten rechnen in grosser Mehrheit mit einer unveränderten Geldpolitik.

Als möglich gelten allenfalls kleinere Anpassungen wie eine Anhebung des Fed-Einlagensatzes. Dies wäre jedoch nicht als Änderung des geldpolitischen Kurses zu werten, sondern als technischer Schritt, um den Geldmarktsatz in der Mitte des Fed-Zielbandes von 1,5 bis 1,75 Prozent zu halten.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,43 Prozent. Fünfjährige Anleihen erhöhten sich um 6/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,44 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 11/32 Punkte auf 101 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 29/32 Punkte auf 106 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,07 Prozent./bgf/jkr/fba

