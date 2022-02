US-Anleihen starten mit Gewinnen - Rendite bei Zweijahreshoch

US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,12 Prozent auf 126,92 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug leicht auf 1,91 Prozent. Am Freitag hatte sie mit 1,93 Prozent den höchsten Stand seit Anfang 2020 markiert.