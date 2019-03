US-Anleihen starten mit Kurgewinnen

Wenig Veränderung gab es bei der Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. In der vergangenen Woche war sie leicht gesunken und lag nur knapp unter den Markterwartungen. Ausserdem hatte die US-Regierung zum Handelsauftakt am amerikanischen Rentenmarkt gemeldet, dass die Produktivität im vierten Quartal stärker als erwartet gestiegen war.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 100 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 5/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,47 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 8/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,66 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 13/32 Punkte auf 99 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./jkr/jha/

(AWP)