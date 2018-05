US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. An den Finanzmärkten zeigte sich zur Wochenmitte eine breitangelegte Bewegung in vergleichsweise sichere Anlageformen, von der auch amerikanische Staatspapiere profitieren konnten. Auch am europäischen Anleihemarkt legten sichere Papiere wie Bundesanleihen deutlich zu, während Anleihen von Italien unter Druck gerieten.