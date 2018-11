US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel zugelegt. Jüngste politische Turbulenzen in Grossbritannien hätten Anleger in vergleichsweise sichere Anlagen wie amerikanische Anleihen gedrängt, erklärten Marktbeobachter die Kursentwicklung. Nur wenige Stunden nach Billigung des Brexit-Entwurfs haben mehrere Minister ihren Rücktritt erklärt und die Regierung in London in eine Krise gestürzt.