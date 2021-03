US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse am amerikanischen Anleihemarkt nicht belasten. Zum Handelsauftakt hatte das US-Arbeitsministerium gemeldet, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken ist.

Marktbeobachter verwiesen auch auf einen deutlichen Rückgang der Renditen am Markt für europäische Anleihen, der bei US-Anleihen allerdings nur wenig Wirkung zeigte. Die Europäischen Zentralbank will ihre Anleihekäufe im zweiten Quartal deutlich beschleunigen. Die Ankündigung sorgte am Nachmittag für einen kräftigen Kursanstieg bei Anleihen aus der Eurozone, während die Renditen im Gegenzug spürbar unter Druck gerieten./jkr/jha/

(AWP)