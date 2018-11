US-Anleihen starten mit Kursverlusten

US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die Handelswoche gegangen. Marktteilnehmer nannten die freundlich erwartete Börse als Hauptgrund. Auch in Europa stiegen die Aktienkurse an. Auslöser waren etwas versöhnlichere Töne aus Italien im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission. Ausserdem stützte die Annahme des Brexit-Abkommens durch die EU vom Wochenende.