US-Anleihen starten mit Kursverlusten in die Handelswoche

US-Staatsanleihen sind am Montag schwächer gestartet. Trotz eines Militärschlages der USA, Frankreichs und Grossbritanniens gegen Syrien am Wochenende liess der vorbörsliche Handel an der New Yorker Aktienbörse einen freundlichen Wochenauftakt erwarten. Traditionell sichere Anlagehäfen wie US-Staatsanleihen waren dagegen wenig gefragt.