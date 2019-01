US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Marktteilnehmer nannten die schwach erwartete Börse als Grund für das Interesse an sicheren Wertpapieren. Wesentliche Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht auf dem Programm. Allerdings könnte im Laufe der Woche ein hohes Datenaufkommen bevorstehen, falls wegen des mittlerweile ausgesetzten Shutdowns verzögerte Zahlen nachgereicht werden.