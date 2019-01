US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag zu Handelsstart kaum bewegt. Marktteilnehmer bewerteten dies als abwartende Haltung vor der möglichen Veröffentlichung von Konjunkturdaten im Laufe der Woche. Wegen des mittlerweile ausgesetzten "Shutdown" musste die Bekanntgabe zahlreicher Indikatoren verschoben werden. Zudem belasten Konjunktursorgen im Handelsstreit mit China. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern hatten sich jüngst verschärft. Am Mittwoch und Donnerstag wollen amerikanische und chinesische Vertreter zu Gesprächen in Washington zusammenkommen.