US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Für etwas Auftrieb sorgten neue Inflationsdaten. Im Februar ist die Teuerung auf den tiefsten Stand seit knapp zweieinhalb Jahren gefallen, wie aus Zahlen des Arbeitsministeriums hervorgeht. Die Entwicklung dürfte die amerikanische Notenbank Fed in ihrer vorsichtigen Haltung bestätigen. Weitere Zinsanhebungen dürften damit vorerst unwahrscheinlich bleiben.