US-Anleihen starten mit leichten Kursgewinnen

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am amerikanischen Rentenmarkt, nachdem die Notierungen am Vortag gefallen waren. Ausserdem hätten kräftige Verluste an den europäischen Aktienmärkten und die Aussicht auf eine schwache Eröffnung an der Wall Street die Festverzinslichen gestützt.