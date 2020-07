US-Anleihen starten mit leichten Kursgewinnen

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. An den Finanzmärkten dämpfte die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Corona-Krise die Risikobereitschaft und sorgte für Auftrieb bei vergleichsweise sicheren Anlagen wie US-Anleihen. Weltweit waren die Corona-Infektionszahlen zuletzt gestiegen.