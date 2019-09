US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Verlusten aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Nach dem Feiertag "Labor Day" zu Wochenbeginn suchten die Anleger zunächst etwas Orientierung. Marktbewegende Nachrichten gab es kaum. An den Märkten stehen der Brexit und der damit verbundene Politstreit in Grossbritannien sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus.