US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Der Vergeltungsschlag des Iran gegen US-Militärstellungen im Irak führte nicht zu einem breiten Andrang in als sicher geltende Wertpapiere. Analysten argumentierten, es habe nicht den Anschein, als seien die beiden Länder an einer militärischen Eskalation interessiert. Zudem gab es auf amerikanischer Seite keine Todesopfer zu beklagen.