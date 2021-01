US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Leichte Unterstützung erhielten als sicher geltende Anlagen von der durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten. Der Rückenwind reichte aber nicht aus, um den Anleihen Kursgewinne zu bescheren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,07 Prozent auf 138,905 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,93 Prozent.