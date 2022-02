US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zum Start leicht um 0,05 Prozent auf 127,81 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,81 Prozent. Sie bewegte sich damit in der Nähe ihres Zweijahreshochs.