US-Anleihen starten mit Verlusten

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Händler begründeten dies zum einen mit entsprechenden Vorgaben der Rentenmärkte in Europa. Zum anderen wurde auf die fest erwartete Eröffnung der New Yorker Aktienbörse verwiesen.