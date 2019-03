US-Anleihen starten schwächer

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Die Aussicht auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in China und ein damit verbundenes mögliches Abflauen der Weltwirtschaft konnte den Kursen keinen Auftrieb verleihen. Die politische Führung in Peking hatte am Morgen für das laufende Jahr ein Wachstum in der Spanne zwischen 6,0 und 6,5 Prozent in Aussicht gestellt und damit das schwächste Wachstum seit fast 30 Jahren.