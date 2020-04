US-Anleihen starten schwächer

Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag im frühen Handel gesunken. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten in Asien und Europa sowie die Aussicht auf Kursgewinne an der New Yorker Börse sorgten für Verkaufsdruck bei den Festverzinslichen. Die Kursverluste hielten sich aber in Grenzen.