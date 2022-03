US-Anleihen starten schwächer - Gegenbewegung nach Vortagesgewinnen

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegebewegung, nachdem die Kurse am Vortag wegen der Unsicherheit an den Finanzmärkten vor den Folgen des Ukraine-Krieges stark gestiegen waren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 128,06 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere wurde bei 1,87 Prozent gehandelt.