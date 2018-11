US-Anleihen starten überwiegend etwas schwächer

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den längeren Laufzeiten gestartet. Im Oktober hatte sich der Preisauftrieb in den USA etwas verstärkt und die Inflation stieg auf 2,5 Prozent. Analysten hatten dies aber erwartet. Im September hatte die Teuerung nur bei 2,3 Prozent gelegen.