US-Anleihen starten vor Fed-Entscheidungen etwas fester

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed rechnen Marktbeobachter zunächst mit einem impulsarmen Handel. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Investoren im frühen Handel orientieren könnten.