US-Anleihen starten wenig verändert

US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Nur in den längeren Laufzeiten legten die Kurse etwas zu. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im weiteren Handelsverlauf werden nur Kennzahlen zu den Bauausgaben in den USA veröffentlicht.