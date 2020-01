US-Anleihen steigen im frühen Handel

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Nach einem Feiertag in den USA am Montag sind die Festverzinslichen damit freundlich in die verkürzte Handelswoche gestartet. Sie profitierten von einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten. An den Börsen in Asien und Euro ging es mit den Aktienkursen bereits nach unten, und auch an der New Yorker Wall Street wird ein schwacher Auftakt im Aktienhandel erwartet.