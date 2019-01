US-Anleihen steigen leicht

Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Im Gegenzug fielen die Renditen. Die nach wie vor unsichere Situation im Haushaltsstreit in den USA stützt die Anleihen. Eine teilweise Schliessung von Behörden, der sogenannte "Shutdown", geht bereits in die vierte Woche und dauert damit so lange wie nie zuvor.