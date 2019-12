US-Anleihen steigen mehrheitlich vor Fed-Entscheidung

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch überwiegend mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten ein reges Interesse an Sicherheit als Grund für steigende Anleihekurse. Die Unsicherheit über den Fortgang des amerikanisch-chinesischen Handelsstreit bleibt hoch. Medienberichte, wonach die USA wohl auf neue Strafzölle Mitte Dezember verzichten, sind bislang nicht bestätigt worden.