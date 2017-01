US-Anleihen steigen - Sichere Anlagen wegen Brexit-Sorgen gefragt

Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Dienstag in allen Laufzeiten gestiegen. Wegen der Sorge vor den Folgen eines "harten Brexits" gingen Anleger generell verstärkt in als sicher eingestufte Anlagen wie zum Beispiel US-Anleihen. Zuvor hatte die britische Premierministerin Theresa May in einer Rede angekündigt, dass die Regierung in London auch einen Austritt aus dem gemeinsamen Binnenmarkt der EU anstrebt. Ein leichter Rückgang der Industriestimmung im US-Bundesstaat New York konnte die Kurse hingegen kaum bewegen.