US-Anleihen steigen zum Teil deutlich - Konjunktursorgen stützen

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag mit teils deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Damit profitierten die Papiere zum einen wie schon am Vortag indirekt von zahlreichen Kaufprogrammen führender Notenbanken. Zum anderen kamen den Staatsanleihen auch die weiter gestiegenen Konjunktursorgen zugute.