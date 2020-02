US-Anleihen stoppen Höhenflug

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihren Höhenflug vom Vortag zunächst nicht fortgesetzt. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Festverzinslichen in den längeren Laufzeiten mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet sind. In den kürzeren Laufzeiten waren die Kurse kaum verändert. Zuvor waren bereits die europäischen Anleihemärkte unter Verkaufsdruck geraten.