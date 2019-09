US-Staatsanleihen haben am Dienstag teils deutlich zugelegt. Die Papiere waren als sicherer Hafen gefragt, nachdem die Wall Street im Handelsverlauf unter Druck gekommen war. Grund dafür war, dass unter den Demokraten die Debatte über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump deutlich an Fahrt aufgenommen hatte. Dies sorgte unter den Anlegern am US-Aktienmarkt für Unsicherheit.