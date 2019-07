US-Anleihen tendieren freundlich

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen in einem Umfeld, in dem sich Anleger eher abwartend positionierten. Vor der wichtigen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in der kommenden Woche und dem bereits am Donnerstag erwarteten Zinsentscheid des europäischen Gegenparts, der EZB, gingen die Investoren insgesamt vorsichtig zu Werke, was den Kursen der US-Renten als "sichere Häfen" dienlich war.