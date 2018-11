US-Anleihen treten auf der Stelle

Am Nachmittag werden weitere Konjunkturdaten zum Verkauf neuer Häuser vorgelegt. Am Abend spricht zudem der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, bei einer Veranstaltung in New York. Sollte die Rede nur die geringste Änderung in Bezug auf den geldpolitischen Ausblick enthalten, habe sie das Potenzial, grosse Wellen an den Märkten zu schlagen, schrieben Analysten der Commerzbank.

Zweijährige Anleihen traten bei 99 26/32 Punkte auf der Stelle. Sie rentierten mit 2,84 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,89 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben 1/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 3,06 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren verharrten bei 101 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,32 Prozent./elm/jsl/jha/

(AWP)