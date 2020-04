Die Staatsanleihen der USA waren am Montag nach dem verlängerten Wochenende bei den Anlegern nicht sonderlich gefragt. An den Finanzmärkten allgemein blieben mit der Corona-Krise, ihren wirtschaftlichen Folgen und dem Ölpreis die alten Themen im Fokus der Anleger. Allerdings sorgten Kursverluste am Aktienmarkt dieses Mal nicht dafür, dass Anleger vermehrt die Rentenpapiere der Vereinigten Staaten als Zuflucht nutzten.