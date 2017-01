US-Anleihen überwiegend schwächer

Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Donnerstag überwiegend leicht gesunken. Während der Aktienmarkt an der Wall Street zur Schwäche neigte, konnten die Zinspapiere ein wenig von ihrer Rolle als "sichere Häfen" profitieren. Etwas besser als erwartet ausgefallene US-Daten vom Arbeitsmarkt- und Immobilienmarkt sowie ein überraschend starkes Geschäftsklima in der Region Philadelphia bewegten die Kurse nicht nennenswert.